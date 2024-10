Treviso, colf butta vecchio materasso di un’anziana: all'interno 50mila euro di risparmi (Di domenica 27 ottobre 2024) Disavventura a lieto fine per un’anziana di Montebelluna, nel Trevigiano, che ha visto (quasi) sfumare in un attimo i risparmi di una vita intera.Per anni la donna aveva conservato gioielli di famiglia, denaro contante e carte di credito, per un valore complessivo vicino ai 50mila euro, all'interno di un vecchio materasso riposto in garage. Tuttavia, quella che sembrava una scelta prudente ha portato a un inatteso colpo di scena, quando, senza saperlo, la collaboratrice domestica ha portato il materasso in discarica. Lo riporta il Messaggero. Tg24.sky.it - Treviso, colf butta vecchio materasso di un’anziana: all'interno 50mila euro di risparmi Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Disavventura a lieto fine perdi Montebelluna, nel Trevigiano, che ha visto (quasi) sfumare in un attimo idi una vita intera.Per anni la donna aveva conservato gioielli di famiglia, denaro contante e carte di credito, per un valore complessivo vicino ai, all'di unriposto in garage. Tuttavia, quella che sembrava una scelta prudente ha portato a un inatteso colpo di scena, quando, senza saperlo, la collaboratrice domestica ha portato ilin discarica. Lo riporta il Messaggero.

