Secoloditalia.it - “Report” senza vergogna: pubblica le foto di Sangiuliano ferito. E Palazzo Chigi smentisce l’ennesima fake

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una ferita profonda, con evidenti punti di sutura. La trasmissione, sui suoi canali social,alcun pudore e rispetto della privacyin una clip ladella ferita alla testa che ha condotto l’ex ministro della Cultura, Gennaro, a denunciare per aggressione Maria Rosaria Boccia, la donna al centro dello scandalo che ha investito il Mic portandoalle dimissioni.che sono agli atti dell’inchiesta a carico di Maria Rosaria Boccia e che non si sa come siano potute finire nella redazione di “” di Sigfrido Ranucci prima e su tutti i giornali italiani poi.