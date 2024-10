Presidenziali Usa, da Erie in Pennsylvania a Cobb in Georgia: le contee in bilico (Di domenica 27 ottobre 2024) Nelle ultime settimane i sondaggi stanno premiando Donald Trump. L’ultimo realizzato da New York Times insieme al Siena College dà i due candidati appaiati al 48 per cento. Da qualche settimana il tycoon ha mostrato un certo vigore e anche i modelli predittivi, come quello di Nate Silver, ora lo danno in leggero vantaggio, anche se moltissimi analisti ammettono di non sapere come potrà finire il voto più incerto di sempre. Le contee che determineranno il prossimo presidente Usa Intanto l’impatto reale di questa campagna si vede solo in alcuni pezzi del Paese, quelli che decideranno davvero il prossimo presidente americano. Per settimane si è parlato di Stati in bilico, quelli che allo stato attuale potrebbero passare da un candidato all’altro per una manciata di voti. In realtà sarebbe più corretto parlare di contee in bilico. Lettera43.it - Presidenziali Usa, da Erie in Pennsylvania a Cobb in Georgia: le contee in bilico Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nelle ultime settimane i sondaggi stanno premiando Donald Trump. L’ultimo realizzato da New York Times insieme al Siena College dà i due candidati appaiati al 48 per cento. Da qualche settimana il tycoon ha mostrato un certo vigore e anche i modelli predittivi, come quello di Nate Silver, ora lo danno in leggero vantaggio, anche se moltissimi analisti ammettono di non sapere come potrà finire il voto più incerto di sempre. Leche determineranno il prossimo presidente Usa Intanto l’impatto reale di questa campagna si vede solo in alcuni pezzi del Paese, quelli che decideranno davvero il prossimo presidente americano. Per settimane si è parlato di Stati in, quelli che allo stato attuale potrebbero passare da un candidato all’altro per una manciata di voti. In realtà sarebbe più corretto parlare diin

