Ilgiorno.it - Omicidio di Nova Milanese, trasferito in Psichiatria Giuseppe Caputo: salta l’interrogatorio all’assassino di Giovanna Chinnici

(Di domenica 27 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Sarebbe una condizione psicologica molto delicata, oltre la depressione e ai limiti del critico, quella che sta vivendo in queste ore,, il 62enne arrestato dai carabinieri della Compagnia di Desio per l’della cognata, a seguito dell’ennesimo dissidio con la figlia 28enne della stessa. Col passare dei giorni, dopo la tragica aggressione di mercoledì, starebbe elaborando quando successo e le possibili conseguenze, iniziando a pagarle. Per questo, per lui è stato deciso il trasferimento nel reparto psichiatrico del San Gerardo di Monza. Sempre strettamente sorvegliato, con la duplice accusa dell’della cognata 63enne e il tentatodella nipote.