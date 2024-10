Gaeta.it - Napoli: giovane di 20 anni ferito da colpo di pistola nella notte a Chiaiano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità notturna della zona di. Un ragazzo di 20è rimasto coinvolto in un grave incidente, riportando una ferita alla nuca a causa di undi. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale CTO, ha subito un intervento tempestivo e le sue condizioni sono state valutate come non gravi. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’aumento della violenza armatacittà partenopea.I fatti: la sparatoria in auto e l’intervento dei soccorsiLa sparatoria è avvenuta attorno alle 2 diquando il, a bordo di un’auto insieme a due amici, si trovava in zona