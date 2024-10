Malmo-IFK Goteborg (lunedì 28 ottobre 2024 ore 19:10): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 27 ottobre 2024) Potrebbe essere il gran giorno per il Malmo per festeggiare la sua 27esima Allsvenskan, la quarta negli ultimi 5 anni: basta di fatto un punto quest’oggi contro l’IFK Goteborg per avere l’ufficiosità del titolo in virtù di una differenza reti nettamente migliore sull’Hammarby secondo in classifica. Per gli Himmelsblått il campionato è stato un monologo mentre in Europa non InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Malmo-IFK Goteborg (lunedì 28 ottobre 2024 ore 19:10): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Potrebbe essere il gran giorno per ilper festeggiare la sua 27esima Allsvenskan, la quarta negli ultimi 5 anni: basta di fatto un punto quest’oggi contro l’IFKper avere l’ufficiosità del titolo in virtù di una differenza reti nettamente migliore sull’Hammarby secondo in classifica. Per gli Himmelsblått il campionato è stato un monologo mentre in Europa non InfoBetting: Scommesse Sportive e

Malmo-IFK Goteborg (lunedì 28 ottobre 2024 ore 19:10): formazioni, quote, pronostici

Potrebbe essere il gran giorno per il Malmo per festeggiare la sua 27esima Allsvenskan, la quarta negli ultimi 5 anni: basta di fatto un punto quest’oggi contro l’IFK Goteborg per avere l’ufficiosità del titolo in virtù di una differenza reti ... (Infobetting.com)

