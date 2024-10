Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Vinatzer nella top 10! Braathen è tornato, Hirscher di nuovo a punti

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44: perde qualcosa di troppo De Aliprandiniparte finale, qualcosa in più di mezzo secondo ed è quinto a 66 centesimi. Ha rischiato nel muro, determinato, non preciso e soprattutto non veloce nel finale. Ora Haaser 13.43: All’intermedio De Aliprandini ha un decimo di ritardo 13.41: Questa la classifica quando mancano i migliori otto della prima manche: 1 Lucas Pinheiro(BRA) 2:10.40 2 Alex(ITA) 2:10.60 (+0.20) 3 Patrick Feurstein (AUT) 2:10.95 (+0.55) 4 Gino Caviezel (SUI) 2:11.01 (+0.61) 5 River Radamus (USA) 2:11.12 (+0.72) 6 Sam Maes (BEL) 2:11.23 (+0.83) 6 Timon Haugan (NOR) 2:11.23 (+0.83) 8 Thibaut Favrot (FRA) 2:11.35 (+0.95) 9 Alexander Schmid (GER) 2:11.39 (+0.99) 10 Justin Murisier (SUI) 2:11.44 (+1.04) 11 William Hansson (SWE) 2:11.53 (+1.13) 12 Giovanni Borsotti (ITA) 2:11.54 (+1.