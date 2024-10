Lezioni sospese al Muratori sede via Cavour per rottura impianto idrico (Di domenica 27 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre saranno sospese le attività didattiche al liceo Muratori San Carlo nella sede di via Cavour. I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che le cause dell’interruzione delle Lezioni sono dovute alla rottura di un apparato dell'impianto idrico sanitario che comporta Modenatoday.it - Lezioni sospese al Muratori sede via Cavour per rottura impianto idrico Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre sarannole attività didattiche al liceoSan Carlo nelladi via. I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che le cause dell’interruzione dellesono dovute alladi un apparato dell'sanitario che comporta

