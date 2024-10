Gaeta.it - La Ru486 si trasforma in promessa per la longevità: il mifepristone e il suo potenziale anti-invecchiamento

La, conosciuta principalmente come pillola abortiva, è stata recentemente al centro di studi scientifici che ne esplorano potenziali usi al di là della sua indicazione originale. Ricercatori dell'Università della Southern California hanno evidenziato come ilpotrebbe svolgere un ruolo chiave nella promozione di unsano, migliorando importprocessi cellulari. Questa scoperta apre nuove prospettive sul medicinale, fino ad ora associato principalmente a pratiche di aborto farmacologico e a pochi altri trattamenti. Ile il suo straordinario percorso di riutilizzo Ilnon è estraneo al riuso terapeutico. Da anni, questo farmaco ha dimostrato la sua versatilità in vari ambiti.