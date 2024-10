Liberoquotidiano.it - La colf butta via il materasso dell'anziana? Quale "tesoro" c'era dentro, scoperta-choc

(Di domenica 27 ottobre 2024) Per una vita intera una signoradi Montebelluna, nel Trevigiano, ha nascosto i suoi risparmi, gioielli di famiglia e carte di credito per un valore complessivo di circa 50mila euro, all'interno di unconservato in garage. Un modo per non dare troppo nell'occhio. Peccato, però, che a un certo punto la sua- non avendo idea del contenuto del- abbia pensato bene dirlo via. I fatti risalgono a sabato 26 ottobre, quando la collaboratrice domestica è andata a casaa pensionata. Quest'ultima, a causa di problemi di salute, non può spostarsi da una stanza all'altra. Per questo, si trovava in un'altra partea casa al momentoa disavventura.