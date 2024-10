Il grande cuore di Mario continuerà a battere | donati gli organi del 41enne pontino morto in un incidente col monopattino

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) esta all’ospedale San Camillo la salma diTerlizzese, ilresidente ad Aprilia che ha perso la vita in un tragicostradale mentre si trovava a bordo del suo. Lo scontro, avvenuto mercoledì mattina in via di Val Fiorita, zona Eur, ha coinvolto una Smart e ha avuto esiti fatali per lo sfortunato uomo, originario della provincia di Taranto ma residente nel Lazio da anni. Inchiesta per Accertare le Responsabilità dell’L’è avvenuto intorno alle 6:30, mentrestava raggiungendo il posto di lavoro dopo aver preso i mezzi pubblici per arrivare a Roma. Come di consueto, aveva proseguito inper gli spostamenti finali in città, ma all’altezza del Palazzo della Civiltà Italiana, si è verificato lo scontro con l’auto.