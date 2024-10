Grande Fratello Shaila Gatta su Javier Martinez: "Non può essersi innamorato in una settimana" (Di domenica 27 ottobre 2024) Al GF spagnolo, Shaila ha confessato che con Javier cercava di forzare i propri sentimenti mentre con Lorenzo c'è stato un "incontro di anime". Comingsoon.it - Grande Fratello Shaila Gatta su Javier Martinez: "Non può essersi innamorato in una settimana" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al GF spagnolo,ha confessato che concercava di forzare i propri sentimenti mentre con Lorenzo c'è stato un "incontro di anime".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello Shaila Gatta su Javier Martinez: "Non può essersi innamorato in una settimana" - Al GF spagnolo, Shaila ha confessato che con Javier cercava di forzare i propri sentimenti mentre con Lorenzo c'è stato un "incontro di anime". (comingsoon.it)

Shaila Gatta e le sue dichiarazioni sul flirt con Javier Martinez: la verità prima del rientro al GF - Shaila Gatta chiarisce i suoi sentimenti per Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, generando dibattito tra i fan del Grande Fratello spagnolo, mentre si avvicina un'importante rivelazione. (ecodelcinema.com)

Grande Fratello, Beatrice Luzzi stronca Shaila Gatta: “Non mi ha assolutamente sorpresa vedere come si è comportata al GF in Spagna” - Nelle ultime ore, l'opinionista del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha detto la sua sul comportamento di Shaila Gatta in Spagna. (msn.com)

Beatrice Luzzi sul comportamento di Shaila Gatta al GF spagnolo: “Sta facendo quello che avevo detto” - Beatrice Luzzi alla Festa del Cinema di Roma ha parlato a Tag24 della sua avventura come opinionista al Grande Fratello ... una persona "alla quale sarò sempre grata", e anche di Shaila Gatta. La ... (msn.com)