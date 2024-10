Ds Genoa annuncia: "Domani firma Balotelli, ci trasmette grande positività" (Di domenica 27 ottobre 2024) Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Lazio affrontando anche il tema dell`ingaggio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Marco Ottolini, direttore sportivo del, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Lazio affrontando anche il tema dell`ingaggio

Ds Genoa annuncia: "Domani firma Balotelli, ci trasmette grande positività" - Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Lazio affrontando anche il tema dell`ingaggio di Mario Balotelli: TUTTI I. (msn.com)

Genoa, ecco Balotelli. Affare in dirittura d’arrivo, lunedì le visite mediche - Genova – Mario Balotelli al Genoa, la trattativa è in dirittura d’arrivo. Contratto fino a giugno, con possibilità di clausola di svincolo entro il 31 dicembre, una sorta di periodo di prova sia per i ... (ilsecoloxix.it)

Genoa su Balotelli? Il ds Ottolini: "Ci sono tante cose da considerare" - Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, nel suo intervento a DAZN, è tornato a commentare le insistenti voci che vogliono il club ligure. (tuttomercatoweb.com)

Genoa-Juventus, Motta: “Sempre speciale tornare. Scontri? Perso tutti”. E annuncia la formazione - Vigilia della trasferta ligure per la Juventus che affronterà il Genoa: nella conferenza stampa ... La formazione è scelta: “La annuncio per una volta. Mattia (Perin), Jonas (Rouhi), Gleison ... (europacalcio.it)