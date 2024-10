Movieplayer.it - Conclave, Ralph FIennes: "Bisogna sempre porsi delle domande"

(Di domenica 27 ottobre 2024) L'interprete inglese, insieme a Sergio Castellitto, è uno dei volti di, il thriller sul potere e l'ambizione all'interno della Chiesa cattolica ispirato al romanzo omonimo e diretto dal premio Oscar Edward Berger. Nelle nostre sale prossimamente con Eagles Pictures. "È un thriller ed un dramma politico come non ho mai visto prima ed era un modo per parlare di potere, l'attrazione del potere e la correzione che il potere comporta in maniera fresca". Così Peter Straughan, sceneggiatore di, presentato nella sezione Grand Public della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 19 dicembre con Eagles Pictures, ha introdotto la pellicola nel corso della conferenza stampa. "Qualcuno ha parlato della poesia di Emiliy Dickinson 'Tell All the Truth but Tell it Slant'(Di' tutta la verità ma dilla obliqua), bene, quando ho letto il libro