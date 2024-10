Clan cinese del riciclaggio, tra gli indagati due imprenditori fermani (Di domenica 27 ottobre 2024) Fermo, 27 ottobre 2024 – Spuntano nuovi nomi nella maxi indagine della Guardia di Finanza sull’organizzazione dedita al riciclaggio di denaro per mezzo di una banca Clandestina cinese che aveva il quartiere generale tra il Maceratese e il Fermano ma con tentacoli in tutta Europa. E sono nomi di italiani che sono stati raggiunti dalle misure cautelari emessa dal gip di Macerata e avallate dell’Eppo, European public prosecutor’s office di Milano e Bologna. Nel mirino degli inquirenti sono finiti due imprenditori, uno di Monte San Pietrangeli, amministratore di un’azienda di San Benedetto del Tronto, e il titolare di un calzaturificio di Fermo. Entrambi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. Ilrestodelcarlino.it - Clan cinese del riciclaggio, tra gli indagati due imprenditori fermani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Fermo, 27 ottobre 2024 – Spuntano nuovi nomi nella maxi indagine della Guardia di Finanza sull’organizzazione dedita aldi denaro per mezzo di una bancadestinache aveva il quartiere generale tra il Maceratese e il Fermano ma con tentacoli in tutta Europa. E sono nomi di italiani che sono stati raggiunti dalle misure cautelari emessa dal gip di Macerata e avallate dell’Eppo, European public prosecutor’s office di Milano e Bologna. Nel mirino degli inquirenti sono finiti due, uno di Monte San Pietrangeli, amministratore di un’azienda di San Benedetto del Tronto, e il titolare di un calzaturificio di Fermo. Entrambi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al

