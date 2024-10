Notizie.com - Ucciso a Napoli a 15 anni, due ragazzini indagati. Don Tonino Palmese: “Guarire le famiglie per salvare i giovani”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nei giorni scorsi asi è consumato l’omicidio di Emanuele Tufano, un ragazzo di appena 15: indagini serrate da parte della polizia. “Per ripulirci la coscienza diciamo: lenon sono all’altezza, si disinteressano. Ma perquesti ragazzi dobbiamoprima le loro”. A parlare in esclusiva per Notizie.com è il parroco anticamorra don, teologo, garante dei diritti dei detenuti di. Don(ANSA FOTO) – Notizie.comè anche il presidente della Fondazione Polis, che si occupa di Politiche integrate di sicurezza per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati. Tre notti fa aè statoEmanuele Tufano, un ragazzo di 15. È accaduto in una stradina del centro, probabilmente al culmine di uno scontro tra bande didi diversi quartieri.