Uccisa a 19 anni nel proprio appartamento: mistero sulla morte di una giovane nella Bergamasca (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 19 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Per i carabinieri non ci sono dubbi che è stata Uccisa a coltellate. Il corpo è stato trovato all’alba in un appartamento in via Nazionale. I militari dell’Arma hanno avviato l’indagine accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità. Secondo le prime informazioni, riportate dal Corriere Bergamo, non si tratterebbe di una rapina e l’inchiesta si concentrerebbe su un ambito familiare. L'articolo Uccisa a 19 anni nel proprio appartamento: mistero sulla morte di una giovane nella Bergamasca proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Uccisa a 19 anni nel proprio appartamento: mistero sulla morte di una giovane nella Bergamasca Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una ragazza di 19è stata trovata morta nel suodi Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Per i carabinieri non ci sono dubbi che è stataa coltellate. Il corpo è stato trovato all’alba in unin via Nazionale. I militari dell’Arma hanno avviato l’indagine accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità. Secondo le prime informazioni, riportate dal Corriere Bergamo, non si tratterebbe di una rapina e l’inchiesta si concentrerebbe su un ambito familiare. L'articoloa 19neldi unaproviene da Il Fatto Quotidiano.

