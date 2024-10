Thesocialpost.it - Schianto tremendo, scena mai vista: “Una vera tragedia”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Artegna, 26 ottobre – Nelle prime ore di questa mattina, un tragico incidente stradale ha causato la morte di Stefano Zilli, 37 anni, originario di Campolessi di Gemona. L’incidente è avvenuto in via Nazionale, all’altezza del civico 47, e ha coinvolto una sola vettura. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata da Zilli avrebbe urtato un muretto, provocando il ribaltamento del veicolo. L’impatto è stato così violento che l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo per circa quattro metri. Da una prima analisi sembra che Zilli non indossasse la cintura di sicurezza, anche se questa ipotesi è ancora in fase di verifica da parte delle autorità.