Piano Mattei Lollobrigida inaugura il primo Farmers Market in Egitto | Presidio importante per la sovranità alimentare

"È importante che in tutto il continente africano si raggiunga la sovranità alimentare. Il Farmers Market, infatti, può essere una grande porta per sviluppare anche in Africa quella sicurezza alimentare che non rinuncia alla qualità e che non è preda dei grandi interessi economici che non hanno a cuore gli interessi dei lavoratori e dei produttori". Queste le parole del ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, dopo aver inaugurato il "Farmers Market" ad Alessandria d'Egitto, parte integrante del programma Mami (Mediterranean and African Markets Initiative).

