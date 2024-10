Napoli, Conte: "Riposo per Kvaratskhelia e Politano? Ecco perché, ma l'importante è vincere" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, ha parlato prima del match fra Napoli e Lecce a DAZN. FORMAZIONE - `Rispetto all`Empoli abbiamo fa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico degli azzurri, Antonio, ha parlato prima del match frae Lecce a DAZN. FORMAZIONE - `Rispetto all`Empoli abbiamo fa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce 0-0 - turnover per Conte in ottica Milan(LIVE) - Il Napoli di Conte sfida i salentini al Maradona per la nona giornata del campionato, l’allenatore degli azzurri effettua qualche cambio rispetto alla formazione dei titolarissimi delle ultime giornate in ottica Milan martedì prossimo. Dentro Neres ... (Ilnapolista.it)

Conte : «Il Napoli non fa possesso? Se è per vie orizzontali - diventa un possesso fine a sé stesso» - Prima di Napoli-Lecce, mister Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha spiegato la scelta di lasciare in panchina Kvaratskhelia e Politano e ha risposto a chi polemizza sul possesso palla del Napoli. Conte: «Milan? Pensiamo ... (Ilnapolista.it)

Napoli-Lecce - solo panchina per Kvaratskhelia e due ‘problemi’ per Conte - Solo panchina per Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Lecce, ma Conte deve fare a meno anche di due calciatori out per infortunio. Conte cambia l’attacco del Napoli per la partita contro il Lecce. Non solo scelta tecnica, ma anche una decisione ... (Calciomercato.it)

Napoli-Lecce - le formazioni ufficiali : Conte ne cambia quattro - Qualche cambio era immaginabile. Ad Empoli il Napoli è apparso appannato, soprattutto nel primo tempo. Motivo per cui Antonio Conte ha pensato bene di cambiare volto agli azzurri per la sfida casalinga contro il legge. Via libera a Neres, Ngonge, ... (Napolitoday.it)