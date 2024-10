Moto: addio a Stavini, chiude lo storico negozio (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayEra considerato un luogo di culto per i centauri. Qui fino a qualche mese fa Motociclisti e amanti delle due ruote ammiravano caschi, tute e abiti tecnici, oggi si legge un avviso che recita “liquidazione giudiziale”. chiude lo storico Firenzetoday.it - Moto: addio a Stavini, chiude lo storico negozio Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayEra considerato un luogo di culto per i centauri. Qui fino a qualche mese faciclisti e amanti delle due ruote ammiravano caschi, tute e abiti tecnici, oggi si legge un avviso che recita “liquidazione giudiziale”.lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto Inter e dirigenza azzerata : almeno in tre verso l’addio - Oaktree è pronto a cambiare profondamente l’Inter in alcuni settori dirigenziali che verranno sostanzialmente azzerati Oaktree prende in mano l’Inter, in maniera ancora più netta e stringente. Dopo essere diventato proprietario del club nerazzurro ... (Calciomercato.it)

Addio ai pini - motoseghe in azione su viale delle Terme di Caracalla - Giardinieri in azione e polizia municipale sul posto per gestire il traffico veicolare, nella mattinata di martedì 22 ottobre. A passare sotto le lame metalliche di una motosega è stato un pino. “Era un albero secco, morto in piedi” hanno fatto ... (Romatoday.it)

Addio ai motori termici nel 2035 - a Bari la protesta degli operai dell'automotive : "Perderemo 4mila posti di lavoro" - "A Bari e nella provincia Barletta-Andria-Trani, dove circa cinquemila lavoratori sono interessati da questa trasformazione green, molto probabilmente ne potranno continuare a lavorare soltanto mille". Sono queste le parole, riportate dall'Ansa, ... (Baritoday.it)

Energica in liquidazione. Addio alle moto elettriche costruite a Modena - Sul produttore italiano, ormai da qualche anno in mano americana, hanno gravato la crisi del mercato elettrico e la diminuzione degli investimenti. Si chiude così una storia lunga dieci anni... Leggi tutto (Dmove.it)