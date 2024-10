LR Vicenza-Atalanta U23: le formazioni ufficiali (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 15 il calcio d'inizio di Vicenza-Atalanta U23.Le formazioni ufficiali L.R. Vicenza (3-4-2-1) Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza; Talarico, Zonta, Della Latta, Costa; Capone, Della Morte; Zamparo. All. VecchiAtalanta U23 (3-4-2-1): Bertini; Gyabuaa, Obri?, Navarro; Bergonzi, Panada Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Atalanta U23: le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 15 il calcio d'inizio diU23.LeL.R.(3-4-2-1) Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza; Talarico, Zonta, Della Latta, Costa; Capone, Della Morte; Zamparo. All. VecchiU23 (3-4-2-1): Bertini; Gyabuaa, Obri?, Navarro; Bergonzi, Panada

Vicenza-Atalanta U23 : le probabili formazioni - Alle ore 15 allo stadio Menti si gioca la sfida LR Vicenza-Atalanta U23. In casa biancorossa mister Vecchi deve rinunciare, oltre ai lungo degenti Golemic, Ronaldo e Ferrari, a Fausto Rossi. Negli ospiti saranno invece sicuramente indisponibili ...

