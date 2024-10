Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa. Il M5s nemico della casta?. Ora è come gli altri partiti

(Di sabato 26 ottobre 2024)Fui io a portare l’argomento sul tavolo nell’intervista per il mio libro in uscita. Chiesi a Giuseppe Conte se non fosse stravagante per un partito pagare il suo Khamenei, l’inarrivabile Capo Supremo, l’Elevato soprannaturale, il Garante che tutto può e tutto decide. Conte non batté ciglio e rispose che sicla cosa è stravagante assai, Grillo percepisce 300mila euro all’anno nonGarante, magrande comunicatore. Ma poiché comunica contro il Movimento, il contratto non sarà rinnovato. E quando chiesi a Conte se la comunione con Grillo si è conclusa in via definitiva, lui rispose: "Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile". Finisce così dopo quindici anni esatti una storia cominciata il 4 ottobre 2009 quando Grillo e Gianroberto Casaleggio annunciarono la nascita del Movimento 5 Stelle. Sembrava poco più di uno scherzo, ha cambiato la storia d’Italia.