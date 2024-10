Sbircialanotizia.it - Israele, attacco all’Iran è terminato: “Colpiti siti di produzione missili”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte la rappresaglia israeliana in risposta all'iraniano del primo ottobre. Teheran: "ha causato danni limitati", riaperto lo spazio aereo. Usa: "Ora stop a scontro diretto" Sono stati ''raggiunti'' gli obiettivi chesi era posto di colpire in Iran. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari dichiarando "conclusa" l'operazione in