Inzaghi | Derby Thuram? Ricordo il primo mio! Asllani spiego

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigiglia di Inter-Juventus, partita valida per la nona giornata di Serie A. Il tecnico presenta la partita di domani. CONFERENZA STAMPA Inzaghi ALLA VIGILIA DI INTER-JUVENTUS CONFERENZA Inzaghi – Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei colleghi dalla sala stampa di Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Juventus. Inzaghi, partita sempre molto sentita, quanto conta? Senz'altro tutti quanti sappiamo quanto è importante e cosa comporta per noi, tifosi e società. Non è decisiva, ma avrà grandissima importanza. Praticamente abbiamo avuto lo stesso cammino. Come sta l'Inter, Inzaghi? L'Inter ci arriva bene, in una striscia di 5 vittorie di fila, ma abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà in queste cinque partite che ci porteranno alla sosta. I giocatori sono pronti e ben allenati, cercherò di mettere in campo i migliori.

