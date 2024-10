Derby d’Italia, è caccia alle star. Inter, idea Asllani al posto di Calha. Juve: Fagioli e Yildiz per rialzarsi (Di sabato 26 ottobre 2024) Quanto e come si parlerà degli assenti di Inter-Juventus dipenderà molto da quel che faranno i presenti. I nomi nella lista indisponibili sono in parte altisonanti: Calhanoglu, Acerbi (lato nerazzurro), Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners (lato bianconero) ai quali vanno aggiunti quelli che titolari non sarebbero stati, ma che accentuano l’emergenza. Vedi Carlos Augusto, da ieri in lista indisponibili e atteso dopo la prossima sosta, ma anche Buchanan e tra gli ospiti Milik e quel Douglas Luiz che da possibile acquisto copertina dell’estate si sta trasformando in oggetto misterioso. Un andazzo che potrebbe favorire un Derby d’Italia per “underdog“. Per i meno attesi che diventano protagonisti. Sport.quotidiano.net - Derby d’Italia, è caccia alle star. Inter, idea Asllani al posto di Calha. Juve: Fagioli e Yildiz per rialzarsi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Quanto e come si parlerà degli assenti dintus dipenderà molto da quel che faranno i presenti. I nomi nella lista indisponibili sono in parte altisonanti:noglu, Acerbi (lato nerazzurro), Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners (lato bianconero) ai quali vanno aggiunti quelli che titolari non sarebbero stati, ma che accentuano l’emergenza. Vedi Carlos Augusto, da ieri in lista indisponibili e atteso dopo la prossima sosta, ma anche Buchanan e tra gli ospiti Milik e quel Douglas Luiz che da possibile acquisto copertina dell’estate si sta trasformando in oggetto misterioso. Un andazzo che potrebbe favorire unper “underdog“. Per i meno attesi che diventano protagonisti.

