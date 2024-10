Biancolino: “Avanti nel nostro percorso. Redan? Aiutati che Dio ti aiuta” (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una partita con tante insidie, affrontiamo una buona squadra, viene da cinque pareggi, ha bloccato sia il Trapani che il Benevento. Giocano bene. Noi abbiamo lavorato in settimana seguendo i nostri principi e ci arriviamo bene”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino alla vigilia della sfida interna contro l’ACR Messina. “Abbiamo quasi il gruppo al completo – sottolinea il tecnico – Manca solo Rocca all’apppello. Rientrano Armellino e Toscano nei convocati. Vano ha avuto un piccolo affaticamento, Redan sta meglio, si sta riprendendo da un virus. A lui posso dire solo è aiutati che Dio ti aiuta, altrimenti facciamo fatica. Redan è un grande investimento del club, noi dobbiamo metterlo in condizioni di dare il massimo, ma il primo che deve fare uno step è lui. Deve fare sacrifici, deve mettersi in condizione“. Anteprima24.it - Biancolino: “Avanti nel nostro percorso. Redan? Aiutati che Dio ti aiuta” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una partita con tante insidie, affrontiamo una buona squadra, viene da cinque pareggi, ha bloccato sia il Trapani che il Benevento. Giocano bene. Noi abbiamo lavorato in settimana seguendo i nostri principi e ci arriviamo bene”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaelealla vigilia della sfida interna contro l’ACR Messina. “Abbiamo quasi il gruppo al completo – sottolinea il tecnico – Manca solo Rocca all’apppello. Rientrano Armellino e Toscano nei convocati. Vano ha avuto un piccolo affaticamento,sta meglio, si sta riprendendo da un virus. A lui posso dire solo èche Dio ti, altrimenti facciamo fatica.è un grande investimento del club, noi dobbiamo metterlo in condizioni di dare il massimo, ma il primo che deve fare uno step è lui. Deve fare sacrifici, deve mettersi in condizione“.

