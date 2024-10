Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo essere un artista da talent era una vergogna, i colleghi neanche mi guardavano perché venivo da Amici”: lo sfogo di Marco Carta

(Di sabato 26 ottobre 2024), ospite di Caterina Balivo a “La volta buona” su Rai1 mercoledì 23 ottobre, è tornato a parlare degli ostacoli che ha dovuto affrontare agli inizi della sua carriera etichettato esclusivamente comeproveniente da unshow. Dopo aver vinto “di Maria De Filippi” nel 2008,ha ottenuto indirettamente il primato come primouscito da una partecipare a. Il brano, diventato un vero tormentone, trionfa al festival e conquista il pubblico sanremese. Con “La forza mia” però il suo successo non è stato da subito accolto positivamente da tutti nel mondo musicale. “Quando salii su quel palco, alcuniquasi non miprovenire da unera visto come una, una cosa un po’ strana”, ha raccontatoin studio.