Bergamonews.it - Reati in crescita: a Bergamo oltre 37mila nel 2023

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Il trauma psicologico di chi subisce una violenza, un furto, una truffa o una rapina ha conseguenze immediate e, soprattutto, di lungo periodo. Io credo che, quando parliamo di un reato, la priorità debba essere la vittima. La mia impressione è che troppo spesso la politica si occupa più di chi, dopo aver commesso un reato, sconta la propria condanna in prigione che delle vittime e delle loro famiglie. Questa è una prospettiva da superare. Le persone condannate è giusto che scontino la loro pena in modo dignitoso, ma noi abbiamo il dovere etico e morale di stare, prima di tutto, dalla parte delle vittime, tenendo sempre al centro la barra dei loro diritti. Solo così potremo avere un sistema giudiziario senza colore politico né ideologie, nell’esclusivo interesse della giustizia”.