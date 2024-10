"Più forti delle assenze». Becattini elogia il gruppo (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Un pareggio giusto, visto che abbiamo sofferto di più nel primo tempo e siamo invece emersi nel secondo". È questa la sintesi di Marco Becattini, dopo la partita con il San Donato Tavarnelle, terminata 0-0. Non era semplice riordinare le idee dopo il 5-2 del Brilli Peri. "Ricordo - ha aggiunto l’allenatore dei biancorossi - che due anni fa il Montevarchi faceva la serie C. A chi è sceso in campo dei nostri dovremmo fare un applauso grandissimo, visto il momento che stiamo attraversando e il fatto che mercoledì avevamo fuori sei giocatori per noi fondamentali". Durante la partita, Becattini ha schierato Lorenzo Neri facendolo subentrare a Tassi nel secondo tempo. Il difensore era fuori da quasi due anni. Sport.quotidiano.net - "Più forti delle assenze». Becattini elogia il gruppo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) "Un pareggio giusto, visto che abbiamo sofferto di più nel primo tempo e siamo invece emersi nel secondo". È questa la sintesi di Marco, dopo la partita con il San Donato Tavarnelle, terminata 0-0. Non era semplice riordinare le idee dopo il 5-2 del Brilli Peri. "Ricordo - ha aggiunto l’allenatore dei biancorossi - che due anni fa il Montevarchi faceva la serie C. A chi è sceso in campo dei nostri dovremmo fare un applauso grandissimo, visto il momento che stiamo attraversando e il fatto che mercoledì avevamo fuori sei giocatori per noi fondamentali". Durante la partita,ha schierato Lorenzo Neri facendolo subentrare a Tassi nel secondo tempo. Il difensore era fuori da quasi due anni.

