Paragone contro le accuse al protocollo Italia-Albania sui migranti: "Mattarella lo ha firmato…" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continua a far discutere il protocollo Italia-Albania per gestire l'immigrazione irregolare. Lo stop del tribunale di Roma al trattenimento dei migranti nei centri istituiti dal governo in territorio albanese ha scatenato l'opposizione e ha spinto l'esecutivo a porre rimedio con un decreto che fa chiarezza sui Paesi sicuri. Il protocollo era stato ratificato con la legge n. 14 del 21 febbraio 2024, regolarmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024. La premier Giorgia Meloni, nonostante le critiche e lo scontro con la magistratura, ha ribadito la ferma volontà di andare avanti su questa strada. Della questione dunque si è discusso anche nel corso di "4 di sera", il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, dove tra gli ospiti c'era anche Gianluigi Paragone che ha risposto duramente alle critiche mosse della sinistra a questa operazione.

