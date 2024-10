Mamma disoccupata lascia la figlia di 3 anni in auto e ruba nel supermercato: “Non ho soldi per mangiare” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il furto è avvenuto a Pogliano Milanese (Milano) nel primo pomeriggio di giovedì 24 ottobre. La donna ha confessato al giudice di essere disoccupata e di non poter garantire alle tre figlie il sostentamento adeguato. Al momento del reato, ad attendere la 40enne in auto, c'era la figlia di tre anni lasciata da sola nella vettura. Fanpage.it - Mamma disoccupata lascia la figlia di 3 anni in auto e ruba nel supermercato: “Non ho soldi per mangiare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il furto è avvenuto a Pogliano Milanese (Milano) nel primo pomeriggio di giovedì 24 ottobre. La donna ha confessato al giudice di esseree di non poter garantire alle tre figlie il sostentamento adeguato. Al momento del reato, ad attendere la 40enne in, c'era ladi treta da sola nella vettura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mamma che ruba col figlio in auto: "Non ho i soldi per mangiare" - La donna di 40 anni è stata sorpresa da una pattuglia dei carabinieri mentre stava tornando alla macchina, con due buste di spesa piene di generi alimentari. Dopo un controllo la donna è stata arresta ... (milanotoday.it)

Angela Viviani - Angela Viviani, 28 enne che vive a Rozzano, è tra le nuove protagoniste della tredicesima edizione del Grande Fratello e in amore si definisce “una sfigata”, una vera Bridget Jones. Attualmente ... (gossip.fanpage.it)

Sendak, caleidoscopica Rosie - Questo episodio della sua vita di giovane illustratore alle prime armi è narrato da Sendak in Really Rosie, presente nella raccolta di saggi Caldecott & Co. Note su libri e immagini, con prefazione di ... (doppiozero.com)

Veronica Di Giacobbe, Claudio Camilli, Alessia Rocco, Gaetano Mosca, Laura Nardi - Scopri e leggi online tutte le ultime notizie del mondo della cultura su Cinema: dalle novità agli appuntamenti imperdibili. (ansa.it)