Live dalla Festa di Roma | i film e gli incontri memorabili le battute cult E cosa vedere negli ultimi giorni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Molta musica (i formidabili rockumentary), tanti divi (Viggo Mortensen, Mélanie Laurent, Gael García Bernal, Bella Thorne in attesa di Johnny Depp) e antidivi (Tony Kaye, Vinicio Capossela, Gustavo Thöni, Piero Gros). Cinema d’autore (Berlinguer – La grande ambizione, The Substance, Anora) e alcunigioiosamente pop (Saturday Night, US Palmese). Ladel Cinema dista per chiudersi. Sabato 26 ottobre le premiazioni, domenica ultimo giorno di proiezioni ed eventi. Ecco tutto quello che ci ha colpito della diciannovesima edizione. Buonidi! #DelCinemaDi#RomeFest 2024 Piero Gros e Gustavo Thöni sul red carpet delladel Cinema di(foto di Gabriele Pallai per concessione Ufficio Stampadel Cinema di).