La Russia, i dati satellitari agli houti e l’Europa che teme e si paralizza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarebbero stati alcuni membri del del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran affiliati agli Houthi nello Yemen a fornire dati satellitari russi per colpire le navi occidentali nel Mar Rosso. Lo svela un rapporto dettagliato del Wall Street Journal, che, pur citando una fonte anonima, descrive con precisione le dinamiche di questo passaggio, che ha permesso ai droni di individuare gli obiettivi da attaccare nei mesi scorsi. È successo all’inizio di quest’anno ma l’inchiesta del quotidiano americano è uscita stanotte, a poche ore dalla chiusura del summit dei Brics con il quale Putin ha chiamato a raccolta i paesi del polo anti-dollaro per spedire agli Stati Uniti una minaccia di guerra economica. Linkiesta.it - La Russia, i dati satellitari agli houti e l’Europa che teme e si paralizza Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sarebbero stati alcuni membri del del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran affiliatiHouthi nello Yemen a fornirerussi per colpire le navi occidentali nel Mar Rosso. Lo svela un rapporto dettato del Wall Street Journal, che, pur citando una fonte anonima, descrive con precisione le dinamiche di questo passaggio, che ha permesso ai droni di individuare gli obiettivi da attaccare nei mesi scorsi. È successo all’inizio di quest’anno ma l’inchiesta del quotidiano americano è uscita stanotte, a poche ore dalla chiusura del summit dei Brics con il quale Putin ha chiamato a raccolta i paesi del polo anti-dollaro per spedireStati Uniti una minaccia di guerra economica.

