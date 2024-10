Katy Perry festeggia 40 anni | 10 curiosità

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024)compie 40: l’eredità di un’icona pop A incarnare lo spirito giocoso della sua hit California Gurls. Con una carriera stellare,ha venduto oltre 143 milioni di dischi in tutto il mondo e ha raggiunto una serie di record rivoluzionari. In particolare, è diventata la prima artista donna a raggiungere il primo posto in classifica per cinque singoli da un singolo album, Teenage Dream (2010). Dagli inizi in una piccola città alla fama mondiale Nata Katheryn Elizabeth Hudson il 25 ottobre 1984 a Santa Barbara, California,è stata cresciuta da genitori pastori pentecostali. A 17si è trasferita a Los Angeles, adottando il cognome da nubile della madre,, e abbandonando la sua educazione religiosa per intraprendere una carriera nella musica secolare.