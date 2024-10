Dailymilan.it - Inchiesta Curve Milano, stop ad abusi e pizzini: cambia la gestione dei parcheggi a San Siro. La novità

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie anche all’sullediladei: bastae creste per i posteggi auto Sicuramente non ci sono collegamenti serrati tra il cambio dideidella zona di San Siro e l’“Doppia Curva” – che ha portato all’arresto di 19 leader delle tifoserie organizzate di Milan e Inter – però qualche effetto indiretto, l’lo ha avuto. Diverse zone di posteggio davanti al Meazza sono, infatti, state prese in carico dal Comune e gestite da Atm., quindi, ade creste suiche fino a prima di questa modifica potevano arrivare a costare anche 40 euro per le partite più importanti. Già dalla gara di Champions League con il Bruges, si possono trovare parchimetri e addetti Atm per gestire il flusso di auto. Il costo è di solo 1,20 € all’ora.