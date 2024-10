Oasport.it - F1, George Russell: “Verstappen sempre al limite delle regole: era da penalità ad Austin”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)non ha usato giri di parole per descrivere lo stile di guida di Max. Il britannico ha il ruolo di direttore del sindacato dei piloti nei rapporti con la FIA ed è tornato a parlare della questione penalizzazione Norris adparagonata al caso Brasile 2021 con Lewis Hamilton. Queste le parole del pilota Mercedes nel media day del GP del Messico: “non avrebbe fatto una cosa simile contro nessun altro pilota. Agisce secondo il motto: ‘Tutto o niente’, e penso che sia molto felice di correre in questo modo contro il suo rivale per il titolo, è aggressivo in questi momenti per mantenere la leadership e lo posso comprendere“. Sullacheavrebbe dovuto ricevere: “Max avrebbe dovuto ricevere una