Enogastronomia, leva del turismo in Bergamasca: "Necessarie nuove professionalità" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Importante incontro venerdì 25 ottobre nella Sala Sestini della Camera di Commercio di Bergamo, dove nell'ambito degli Stati Generali del turismo si è tenuto il convegno dedicato all'Enogastronomia e alla sua importanza per lo sviluppo turistico del territorio orobico. La mattinata è stata moderata da Raffaella Castagnini, responsabile promozione e sviluppo economia locale di Camera di Commercio. Dopo il saluto della segretario generale Paola Esposito, ha preso la parola la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, che ha evidenziato dati importanti a livello locale e nazionale (Enit) secondo i quali l'Enogastronomia è la leva che muove almeno il 30% dei turisti che arrivano a Bergamo. "C'è la ricerca di esperienze complete che coinvolgano non solo la città ma anche la provincia e, soprattutto, i produttori – segnala Carnevali -.

