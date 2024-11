Lookdavip.tgcom24.it - Elisabetta Gregoraci si rimette il costume per le vacanze a Dubai con Nathan Falco

L’avevamo lasciata in bikini e così la ritroviamo. Dopo aver partecipato, in veste di modella, alla sfilata di Pin Up Star, durante la Milano Fashion Week di settembre,non ha alcuna intenzione di chiudere lo swimwear nell’armadio. La conduttrice è volata acon il figlio,Briatore, per un vacanza di coppia all’insegna del divertimento. Lei condivide con i follower le attività quotidiane e mostra i costumi firmati. Vacanza mamma-figlioposa con il figlioComplici led’autunno nell’esclusivo collegio svizzero frequentato dal figlio,ha deciso di regalarsi una fuga al caldo. Lei eBriatore sono partiti alla volta di, città negli Emirati Arabi amatissima dai vip di mezzo mondo. “Un po’ di giorni insieme solo per noi due” ha scritto lei su Instagram, pubblicando un carosello di foto direttamente dalla spiaggia.