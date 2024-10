Lanazione.it - Corsa alle nascite a Pisa: "Nostro centro attrattivo. Ora aperto ai familiari"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Antonia Casini A, rispetto a 5 anni fa, nascono più bambini. Merito delle strutture più che di un reale aumento della natalità in città. Erano 1630 i neonati nel 2019, sono stati 1744 nel 2023. Un dato fornito dai responsabili dell’Anagrafe del Comune diin base a quanto comunicato dal "Puntodel Santa Chiara". Cifre non semplici da estrapolare: "I nati aregistrati nella banca dati del Comune non tengono conto dei bambini nati ama residenti al momento della nascita in comuni limitrofi (e con atto di nascita registrato in tali Comuni). Dal 1997 con la legge "Bassanini", l’atto di nascita di un nuovo nato può venir registrato nel Comune di nascita o nel Comune di residenza, dipende dalla scelta dei genitori.