Annuncio di Silvia Chiassai Arrestato l’uomo accusato di aver messo a segni vari furti in città

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 - “Finalmente è statol'uomo che haa ferro e fuoco, prima San Giovanni e nelle ultime due settimane la nostra”. Così il Sindaco di MontevarchiMartini questa mattina sul suo profilo Facebook. Il primo cittadino montevarchino ha annunciato così che i Carabinieri hannoin stato di fermo un soggetto ritenuto responsabile deie delle effrazioni, delle ultime settimane, ai danni di strutture e attività commerciali di San Giovanni Valdarno e Montevarchi. Il Sindaco ha voluto ringraziare in particolare la Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni e la Stazione di Montevarchi. “Un ringraziamento speciale da Sindaco e cittadina - ha commentato- per essere riusciti ad arrestare stanotte il noto personaggio, con la collaborazione della Polizia di Stato, per il grande lavoro di questi mesi”.