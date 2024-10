Lanazione.it - Zampetti debutta “Nella pancia del Pescecane“

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un debutto per chiudere in bellezza la rassegna “Impronte“ scandita da quattro pièce di Pino Di Bello, regista, drammaturgo e musicista comasco che dal 2023 vive a Perugia. Domani alle 21 sul palco del teatro Mengoni di Magione fa il suo esordio lo spettacolo scritto e diretto da Di Bello “del“ con protagonista Gian Francofoto), artista a tutto tondo, attore, regista e autore che ha consacrato la sua vita al teatro. Scenografia e organizzazione sono di Daniela Castelli, in una produzione firmata da “I Ferri“.