Vent’anni di partenariato Italia-Repubblica Popolare della Cina

Il 2024 segna il 20° anniversario dell'istituzione di un partenariato strategico globale tra Cina e Italia. Il 23 luglio scorso si è tenuta a Pechino la presentazione del libro Rapporto sullo sviluppo dell'Italia (2023-2024) e il seminario Cooperazione pratica Cina-Italia nel contesto di Vent'anni di creazione di un partenariato strategico globale. Questa conferenza è stata co-sponsorizzata dall'Istituto di Studi Europei dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, dal Dipartimento di Ricerca Italiano della Società Europea Cinese e dalla Social Sciences Literature Press. Gli ospiti cinesi e stranieri presenti all'incontro hanno condotto discussioni approfondite sulle relazioni RP della Cina-Unione Europea, sulle prospettive di cooperazione RP della Cina-Italia e su altre questioni e hanno offerto attivamente suggerimenti e consigli.

