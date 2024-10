Temptation Island, Federica Petagna avvistata con il suo nuovo compagno: non è il tentatore Stefano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una segnalazione clamorosa è giunta a Deianira Marzano, riguardante Federica Petagna, ex partecipante di Temptation Island. Dopo aver chiuso una lunga relazione di 9 anni con Alfonso D’Apice, Federica è stata avvistata in compagnia di Antonio Fico, proprietario di Ifico Cafe. Le immagini, inviate da un’anonima, suggeriscono che Federica abbia già ritrovato la serenità dopo la fine della storia con Alfonso. Scopriamo di più sugli avvistamenti e sui possibili nuovi sviluppi nella vita sentimentale di Federica. Temptation Island: la segnalazione su Federica Petagna e sul suo nuovo compagno Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che potrebbe rivelare una nuova svolta nella vita di Federica Petagna. Un’utente anonima ha inviato foto che mostrano Federica in compagnia di Antonio Fico. Anticipazionitv.it - Temptation Island, Federica Petagna avvistata con il suo nuovo compagno: non è il tentatore Stefano Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una segnalazione clamorosa è giunta a Deianira Marzano, riguardante, ex partecipante di. Dopo aver chiuso una lunga relazione di 9 anni con Alfonso D’Apice,è statain compagnia di Antonio Fico, proprietario di Ifico Cafe. Le immagini, inviate da un’anonima, suggeriscono cheabbia già ritrovato la serenità dopo la fine della storia con Alfonso. Scopriamo di più sugli avvistamenti e sui possibili nuovi sviluppi nella vita sentimentale di: la segnalazione sue sul suoDeianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che potrebbe rivelare una nuova svolta nella vita di. Un’utente anonima ha inviato foto che mostranoin compagnia di Antonio Fico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island, retroscena su Federica Petagna: 'Il suo nuovo amore è Antonio' - Deianira Marzano ha ricevuto la foto che confermerebbe un flirt in corso tra Federica e un ragazzo che non è il single Stefano ... (it.blastingnews.com)

Federica torna sui social dopo TI: “Decisione non facile, mi prendo le mie responsabilità, ora sono felice” - Ecco le parole della giovane dopo la fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia La trasmissione Temptation Island si è ... (tuttosulgossip.it)

Alfonso D’Apice scopre che l’ex Federica frequenta Stefano durante Uomini e Donne - Alfonso D’Apice, ex concorrente di Temptation Island, scopre in televisione che la sua ex, Federica Petagna, ha iniziato una frequentazione con Stefano Tediosi. (baritalianews.it)