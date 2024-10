**Omicidio Scazzi: Disney e Groenlandia, 'serie Avetrana rinviata, adiremo sedi competenti'** (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Groenlandia e Disney confermano che, per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata 'Avetrana - Qui non è Hollywood' è rinviato. Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti". Liberoquotidiano.it - **Omicidio Scazzi: Disney e Groenlandia, 'serie Avetrana rinviata, adiremo sedi competenti'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "confermano che, per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio dellaattualmente intitolata '- Qui non è Hollywood' è rinviato. Le parti non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Tribunale di Taranto sospende la serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood” su Disney+ - Al momento, la piattaforma Disney+ non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla sospensione della serie. Tuttavia, la vicenda giudiziaria potrebbe avere ripercussioni sulla sua distribuzione e sul titolo della produzione. L’udienza di comparizione tra le parti è stata fissata per il 5 novembre, data in cui si discuterà nel merito della questione e verranno prese ulteriori decisioni sulla sorte della serie TV. (Puntomagazine.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood : il tribunale sospende la messa in onda della serie firmata Disney+ - . La serie, diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa e composta da quattro episodi, era stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Il Tribunale di Taranto ha deciso di sospendere la messa in onda della serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood, ispirata all’omicidio di Sarah Scazzi. (Nerdpool.it)

Avetrana – Questa non è Hollywood - il giudice sospende la serie Disney+ - di Stefano Di Maria  Clamoroso: per la prima volta in Italia un giudice sospende in via cautelare il rilascio di una serie tv. ]. . . A soli due giorni dall’uscita, accogliendo il ricorso del sindaco di Avetrana, il Tribunale di Taranto ha bloccato il rilascio su Disney + di AVETRANA – QUI NON E’ HOLLYWOOD, sul [. (Ilnotiziario.net)