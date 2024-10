Nel 2025 il canone Rai aumenterà di nuovo: nella Manovra manca la conferma del taglio a 70 euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel 2025 il canone Rai potrebbe tornare a 90 euro. In Manovra manca la proroga del taglio introdotto lo scorso anno. La riduzione però, potrebbe essere inserita durante l'esame in Parlamento. Intanto il Codacons lancia l'allarme: "per le famiglie italiane costi tra i 420 e i 430 milioni di euro". Fanpage.it - Nel 2025 il canone Rai aumenterà di nuovo: nella Manovra manca la conferma del taglio a 70 euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) NelilRai potrebbe tornare a 90. Inla proroga delintrodotto lo scorso anno. La riduzione però, potrebbe essere inserita durante l'esame in Parlamento. Intanto il Codacons lancia l'allarme: "per le famiglie italiane costi tra i 420 e i 430 milioni di".

