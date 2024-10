Maurizio Schillaci in gravi condizioni dopo il funerale del fratello Totò: ha la tubercolosi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maurizio Schillaci, ex calciatore di Lazio e Palermo e cugino del più noto Totò Schillaci, sta vivendo un momento drammatico. Da anni senza una dimora fissa, Maurizio è stato ricoverato d’urgenza dopo aver ricevuto una diagnosi devastante: tubercolosi. Il suo stato di salute è estremamente precario, aggravato dalle difficili condizioni di vita in strada. Sebbene i medici abbiano registrato un leggero miglioramento, con un aumento di peso, la febbre persistente continua a non cedere, mantenendo la prognosi riservata. Schillaci, che ha partecipato anche ai funerali del cugino Totò lo scorso 20 settembre, aveva già manifestato malesseri dovuti alla vita di stenti. Il suo ricovero al Civico di Palermo rappresenta un tentativo disperato di salvarlo dalle conseguenze di una vita trascorsa tra depressione, malnutrizione e l’assenza di un riparo stabile. Thesocialpost.it - Maurizio Schillaci in gravi condizioni dopo il funerale del fratello Totò: ha la tubercolosi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), ex calciatore di Lazio e Palermo e cugino del più noto, sta vivendo un momento drammatico. Da anni senza una dimora fissa,è stato ricoverato d’urgenzaaver ricevuto una diagnosi devastante:. Il suo stato di salute è estremamente precario, aggravato dalle difficilidi vita in strada. Sebbene i medici abbiano registrato un leggero miglioramento, con un aumento di peso, la febbre persistente continua a non cedere, mantenendo la prognosi riservata., che ha partecipato anche ai funerali del cuginolo scorso 20 settembre, aveva già manifestato malesseri dovuti alla vita di stenti. Il suo ricovero al Civico di Palermo rappresenta un tentativo disperato di salvarlo dalle conseguenze di una vita trascorsa tra depressione, malnutrizione e l’assenza di un riparo stabile.

