Marini a Rimini sfida al grande ex | Forlì? In estate è arrivata tardi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica nel derby del Flaminio Pierpaolosarà il pericolo numero uno per la difesa dell’Unieuro. L’ex guardia forlivese, idolo del Palafiera per una stagione e mezza dal 2018 al 2020 (fino allo stop per Covid), ha iniziato la stagione con un rendimento di alto livello che parla di 16.8 punti, 4.2 rimbalzi e 3.3 assist di media a partita con il 48% da due e il 38% da tre.è anche il terzo marcatore italiano del torneo., il suo campionato è iniziato alla. "Faccio gli scongiuri ma sì, diciamo che ho cominciato bene e sono contento per me ma soprattutto per i risultati della squadra, anche se siamo solo all’inizio e non siamo certamente sazi".