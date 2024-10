Lui mi ha chiesto di sposarlo: io lo amo ma non ci penso proprio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sposarsi non è un obbligo. I diritti, con o senza il rito ufficiale (religioso o civile), restano più o meno gli stessi. Eppure le nozze sono il desiderio di tantissime persone, il modo per dare una base legale all’amore, l’accordo istituzionale che garantisce la sicurezza di un’unione. Ma il matrimonio può spaventare? Certamente. Per diversi motivi. E può farlo anche se si sta insieme da tempo e ci si conosce bene. Cosa significa sposarsi Ok, le nozze sono il sogno di tante, ma non di tutte. Il matrimonio ha perso parecchio del suo fascino sentimentale anche se rimane un passaggio fondamentale per la storia di molte coppie. Dilei.it - Lui mi ha chiesto di sposarlo: io lo amo ma non ci penso proprio Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sposarsi non è un obbligo. I diritti, con o senza il rito ufficiale (religioso o civile), restano più o meno gli stessi. Eppure le nozze sono il desiderio di tantissime persone, il modo per dare una base legale all’amore, l’accordo istituzionale che garantisce la sicurezza di un’unione. Ma il matrimonio può spaventare? Certamente. Per diversi motivi. E può farlo anche se si sta insieme da tempo e ci si conosce bene. Cosa significa sposarsi Ok, le nozze sono il sogno di tante, ma non di tutte. Il matrimonio ha perso parecchio del suo fascino sentimentale anche se rimane un passaggio fondamentale per la storia di molte coppie.

Marta Flavi - dopo Costanzo arriva il compagno Pierluigi : “Mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no” - La conduttrice, infatti, ha rifiutato la proposta di matrimonio. Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono stati sposati per diversi anni nella fine degli anni ’80. La donna diventa la terza moglie del giornalista, ma i due si lasciano poco più di un anno dopo, per poi divorziare nel 1994. La Flavi ha sempre fatto intendere di aver sofferto per il tradimento di Costanzo con Maria De Filippi. (Metropolitanmagazine.it)

“Mi ha chiesto di sposarlo e ho detto sì”. La coppia nata al Grande Fratello si sposa : l’annuncio con l’anello - “È l’uomo che ogni donna vorrebbe avere accanto”, ha dichiarato Federica, esprimendo la sua felicità per questo importante passo. I preparativi per il matrimonio sono già in corso, e i due stanno valutando diverse opzioni per la cerimonia. “Stiamo iniziando a parlare di matrimonio e di un figlio”, ha rivelato Federica, facendo sognare i fan con la prospettiva di un futuro insieme ricco di amore e felicità. (Caffeinamagazine.it)