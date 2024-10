Lav apre a Roma il primo ambulatorio veterinario sociale (Di giovedì 24 ottobre 2024) LAV e Comunità di Sant'Egidio hanno unito le forze per offrire visite, interventi e cure gratuite a tutti coloro che hanno difficoltà a curare i loro animali domestici Vanityfair.it - Lav apre a Roma il primo ambulatorio veterinario sociale Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LAV e Comunità di Sant'Egidio hanno unito le forze per offrire visite, interventi e cure gratuite a tutti coloro che hanno difficoltà a curare i loro animali domestici

Totti apre al ritorno in campo : “Mi hanno cercato club di Serie A - mai dire mai” - Totti ha lasciato il calcio giocato nel 2017, ma a quanto pare le cose […]. (Adnkronos) – Francesco Totti a 48 anni apre al ritorno in campo? "Mi hanno cercato di recente, nella vita mai dire mai", ha detto a sorpresa l'ex capitano della Roma, a margine di un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village. (Periodicodaily.com)

La Caserma di Goito apre per le Giornate del Fai : così i visitatori hanno scoperto una targa dedicata a Mussolini - La scoperta della targa che commemora il Duce è avvenuta nella caserma Goito a Brescia durante le giornate di apertura al pubblico indette dal Fondo per l'ambiente italiano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Emergenza in fattoria. Le caprette tibetane hanno “invaso“ il canile - Non è facile e peraltro è anche un impegno economico non indifferente così che dal rifugio di via San Damiano arriva l’appello per trovare una casa a quelle capre tibetane che attualmente vivono nel grande canile di Monza trascorrendo le giornate al pascolo (con vista su viale delle Industrie). Per maggiori informazioni scrivere a: animalidiversi@enpamonza. (Ilgiorno.it)